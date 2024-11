"Governo está querendo mudar o jogo", diz executiva de empresa do Japão que freou projetos eólicos de US$ 36 bi no RS

Empresa japonesa, a Shizen já tem pedidos de licença ambiental para projetos bilionários de geração de energia eólica offshore no Rio Grande do Sul, ou seja, com aerogeradores em água. Ainda não é permitida a instalação, mas a companhia, assim como outras, aguarda uma resolução do assunto para breve. É preciso de aprovação do marco regulatório no Congresso e regulamentação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A coluna entrevistou em Tóquio, no Japão, a gerente de Negócios da Shizen Energy no Brasil, Edisiene Correia, que recebeu a comitiva gaúcha, liderada pelo governador Eduardo Leite.