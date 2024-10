Com caixa colapsado, faculdade e colégio de 78 anos correm risco de fechar em Porto Alegre

Em uma recuperação judicial com dívida de R$ 34,4 milhões, o Instituto Educacional São Judas Tadeu está com o caixa colapsado e corre o risco de ir à falência. A Faculdade São Judas Tadeu e o Colégio São Judas Tadeu correm o risco de fechar. A situação só será revertida se alguém comprar o colégio e decidir por manter as operações. As tentativas de leilões, por R$ 24 milhões e R$ 18,5 milhões, não tiveram lances. Há negociações em andamento com outros interessados, mas por um valor bem menor, o que precisaria de autorização da Justiça.