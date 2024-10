Contrário ao fechamento dos cânions de Cambará, ICMBio busca forma de reduzir preço do ingresso

Ainda antes da polêmica da semana passada sobre o pedido da Urbia para fechar os parques dos cânions por prejuízo financeiro, o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Mauro Pires, falou ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, que discordava do formato da concessão, realizada no governo federal anterior. Além da solicitação emergencial para suspender o funcionamento das estruturas, a concessionária provocou um processo que pede reequilíbrio financeiro do contrato.