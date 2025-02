Filhote de cachorro é resgatado após ficar preso em bueiro no noroeste do RS; assista ao vídeo

Um filhote de cachorro foi resgatado depois de ficar preso em tubulação no bairro Auxiliadora, em Santa Rosa , no noroeste gaúcho. O Corpo de Bombeiros removeu o animal na tarde de sexta-feira (14) ( assista acima ).

Moradores acionaram os militares depois que ouviram o choro do cachorro dentro do duto . Ele estava em uma tubulação de 20 metros de comprimento e 40 centímetros de diâmetro — o equivalente a uma forma de pizza.

O processo de remoção do animal levou cerca de 1h. Dois militares precisaram cortar a grade do bueiro e colocar água para incentivar a saída do animal, que estava no meio da tubulação.