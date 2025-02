Confira os resultados das loterias desta sexta-feira

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3.320, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25

* Apostas ganhadoras de Feira de Santana (BA); Aparecida de Goiânia (GO); Cidade Ocidental (GO); Mathias Lobato (GO); Cuiabá (MT); Porto Alegre (RS); São João da Boa Vista (SP) e São Paulo (SP).