Atlético-MG confirma lesões de Júnior Santos e Palácios e dupla desfalca time na semifinal

O Atlético-MG divulgou que os jogadores Júnior Santos e Palácios sofreram lesões musculares durante o treinamento realizado na Cidade do Galo nesta sexta-feira. Exames de imagem confirmaram que Júnior Santos teve uma lesão no tendão da panturrilha direita, enquanto Palácios sofreu uma pequena lesão na coxa esquerda.

Com isso, ambos os atletas estão fora do confronto deste sábado, às 16h30, no Mineirão, contra a Tombense, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. A ausência dos jogadores representa uma baixa significativa nas opções ofensivas do técnico Cuca, que deve apostar em um ataque formado por Hulk e Cuello.