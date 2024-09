Concessionária que quer fechar cânions reclama que falta de regularização fundiária impede investimentos

Concessionária que pede o fechamento dos cânions de Cambará do Sul por prejuízo financeiro, a Urbia não aceitou dar entrevista, mas enviou uma nota. Nela, reclama que teve acesso apenas na semana passada a um mapa que pedia desde 2022 ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que apontou falta de regularização fundiária de grande parte das áreas de visitação do Cânion Itaimbezinho, e de parte do Cânion Fortaleza e do Rio do Boi: "para surpresa da concessionária". A empresa diz que isso inviabiliza implantação de atrativos e investimentos previstos na concessão. Escreve ainda que as condições de acesso estão precárias - a obra demorou, mas já está ocorrendo - e que o plano de manejo não foi atualizado, sem dar detalhes desta parte.