Além de fechar os cânions de Cambará, concessionária quer suspender investimentos; ICMBio é contra

Em resposta ao ofício de repúdio da prefeitura de Cambará do Sul ao pedido da Urbia para fechar os cânions, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) confirmou que existe a solicitação e que “em nenhuma hipótese” concorda com ela. E mais: além do fechamento temporário em caráter emergencial, a empresa solicita a suspensão dos investimentos previstos em contrato. O órgão federal, responsável pela concessão dos parques nacionais, acrescentou compartilhar da preocupação da comunidade: