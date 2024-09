Mesmo sendo uma concessão federal, o governador Eduardo Leite decidiu atuar pessoalmente no imbróglio que a Urbia Cânions Verdes está fazendo em Cambará do Sul. Após ter reajustado o ingresso para R$ 102 e ter suspendido o funcionamento da tirolesa, a empresa agora quer fechar os parques Da Serra Geral e Itaimbezinho, alegando queda no número de turistas. O governador falará com a direção da concessionária.