Um investimento de R$ 32 milhões será anunciado para o Parque do Caracol, em Canela, inaugurado em 1973 e concedido à iniciativa privada em 2022. Ele receberá novas atrações, além de melhorias na sua estrutura. Desde que assumiu o espaço, o Grupo Iter, do Rio de Janeiro, que também administra o bondinho do Pão de Açúcar, aportou R$ 8 milhões.