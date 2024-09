Data center bilionário será instalado na Região Metropolitana

Batido o martelo para Eldorado do Sul receber um data center da Scala, empresa que vem espalhando as estruturas de tecnologia pela América Latina com meta de chegar a 33 operações. Antecipado pela coluna ainda na semana passada, o novo investimento será de aproximadamente R$ 2 bilhões, com potencial de somar mais do que o dobro, considerando os aportes que puxará de clientes. A relevância cresce por ser na cidade da Região Metropolitana mais atingida pela inundação. Um protocolo de intenções do projeto será assinado com o governo gaúcho nesta quarta-feira (11).