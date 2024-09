O projeto de R$ 3 bilhões que prevê um autódromo na serra gaúcha

Foi escolhida a cidade de São Francisco de Paula por um grupo de investidores que pretende instalar na serra gaúcha um complexo de R$ 3 bilhões, o qual teria como maior atrativo um autódromo. Ainda no ano passado, a coluna noticiou a busca pela área. O terreno de 3 mil hectares já está "amarrado", ou seja, a compra se concretiza conforme o projeto avançar, assim como o contrato de cinco anos com a Stock Car para realização de corridas. Em 2025, serão encaminhados os pedidos de licenciamento ao governo do Estado e à prefeitura. A construção do complexo inteiro deve durar 10 anos.