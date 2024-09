Começou a obra do hotel de R$ 45 milhões da Laghetto Hotéis no aeroporto de Porto Alegre, que ainda está em reformas após a cheia. Segundo o sócio Plinio Ghisleni, está na fase de concretar as 148 estacas com 30 metros de profundidade cada. Até a abertura do Salgado Filho, em 21 de outubro, já estará concretada a segunda laje, prevê o executivo.