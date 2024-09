Foi assinado o repasse de dois aeroportos do Interior à Infraero, empresa pública federal. São eles: Canela, na serra gaúcha, e Torres, no Litoral Norte. A publicação está prevista para o Diário Oficial da União desta terça-feira (3), informou à coluna Milton Zuanazzi, que conduz o assunto no Ministério da Reconstrução do RS.