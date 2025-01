Descarbonização no agro, apostas de negócios, financiamentos de imóveis, dicas para investir dinheiro e mais, no "Acerto de Contas"

Ouça aqui o programa Acerto de Contas . Domingos, às 7h, na Rádio Gaúcha:

- Oportunidades do RS na descarbonização de uma gigante norueguesa de fertilizantes. Entrevista com o vice-presidente de Inovação na Yara Américas, Cleiton Vargas. Leia mais: "Produzir alimentos está trazendo impacto e somos parte. Como melhorar?", diz vice-presidente da Yara sobre descarbonização

- As perspectivas de negócios de três grandes empresas no tenso ambiente econômico. Entrevista com o CEO da Lojas Renner, Fábio Faccio, o presidente do Instituto Aegea, Edison Carlos, e o presidente da Randoncorp, Daniel Randon.

- O temor de que o crédito para financiamentos de imóveis fique ainda mais difícil em 2025. Entrevista com a diretora de Assuntos Habitacionais do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul (Sindimoveis-RS), Simone Carvalho.

- Os investimentos que ganham e os que ficam arriscados com o juro alto. Entrevista com o diretor de economia da Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administração e Contabilidade (Anefac), Andrew Storfer.

- Aprovada parceria de grupo de combustíveis do RS com a maior produtora de etanol do Paraguai. Com Guilherme Jacques. Leia mais: Aprovada parceria de grupo de combustíveis do RS com a maior produtora de etanol do Paraguai

- Os shoppings de Porto Alegre que mais e menos abriram lojas em 2024. Com Guilherme Gonçalves. Leia mais: Os shoppings de Porto Alegre que mais e menos abriram lojas em 2024

- Na reorganização pós-crise, cooperativa da Serra reconquista produtores para dobrar captação de leite. Com Guilherme Gonçalves. Leia mais: Na reorganização pós-crise, cooperativa da Serra reconquista produtores para dobrar captação de leite

- Marca chinesa de máquinas para indústria plástica terá loja com testes e treinamento no Vale do Sinos. Com Guilherme Jacques. Leia mais: Marca chinesa de máquinas para indústria plástica terá loja com testes e treinamento no Vale do Sinos

