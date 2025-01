Golpes em sites de venda de carros caem 65% no RS; veja os modelos mais usados nas fraudes

Queda das ocorrências no RS foi maior do que no Brasil, mas, ainda assim, plataforma alerta consumidores para que tomem cuidado.

Golpes em plataformas de compra e venda online de automóveis atingiram R$ 48,5 milhões no Rio Grande do Sul de janeiro a outubro de 2024. O valor é alto, mas é 65% menor do que no mesmo período de 2023. Os dados são de um estudo com empresas participantes da Semana da Segurança, organizada pela OLX com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).