Venda de veículos no RS já supera todo o ano passado; veja os carros mais comprados

Do início de 2024 à esta terça-feira (19), foram vendidos 166.753 veículos no Rio Grande do Sul, entre automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários. O registro é simbólico porque supera o comercializado em todo o ano passado, destaca o sindicato que representa as concessionárias, o Sincodiv-RS. O presidente Jefferson Fürstenau projeta que 2024 fechará com alta de 15% nas vendas. Dezembro é, historicamente, um ótimo mês de vendas para o setor.