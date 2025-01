Reajuste dos aposentados, dólar, agenda e mais pílulas da economia 02.01

Agenda

Para quem ganha o piso da Previdência Social, o valor pago a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2025 fica definido em R$ 1.518, o salário mínimo nacional, que estava em R$ 1.412. O pagamento começará entre 27 de janeiro e 3 de fevereiro. Já os beneficiários que ganham mais de um salário mínimo têm a correção pelo INPC. Até novembro, esta inflação calculada pelo IBGE acumulava 4,84% em 12 meses. O resultado fechado de 2024 será divulgado pelo instituto em 10 de janeiro. Tradicionalmente, a Previdência Social confirma o repasse na sequência. O teto do INSS está em R$ 7.786,02 em 2024. O valor de 2025 também será reajustado pelo INPC.

E a partir desta quinta-feira (2), aposentados ou pensionistas do INSS poderão pedir crédito consignado nos primeiros 90 dias de pagamento. A novidade é disponível apenas no banco onde a pessoa já recebe o benefício. Depois desse período de três meses, porém, fica proibida a portabilidade para outra instituição financeira. O bloqueio existia para evitar que durante esse período as pessoas fossem assediadas pelos bancos.

Reabertura da bolsa de valores de São Paulo, a B3, com expectativa sobre o comportamento do Ibovespa, que caiu 10,36% em 20224, e do dólar, que subiu 27%.

Preços do petróleo sobem com sinais de recuperação da economia da China. Dados de estoque também devem influenciar as cotações. Ainda assim o patamar segue baixo, perto dos US$ 70 o barril.

Começam a ser disponibilizadas as guias do IPTU de Porto Alegre.





Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Pílulas

Ibovespa caiu 0,01% aos 120.283 pontos. Dólar caiu 0,22%, para R$ 6,17.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.