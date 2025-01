Como uma indústria gaúcha de 73 anos venceu sua crise e saiu da recuperação judicial

Empresa gaúcha de geradores elétricos com 73 anos de mercado, a Stemac saiu da recuperação judicial com um faturamento de R$ 420 milhões em 2024, 50% acima de 2023. O pedido foi feito à Justiça em 2018, quando a dívida da empresa estava em R$ 700 milhões. A sede fica em Porto Alegre, mas a fábrica está em Itumbiara, no interior de Goiás.

Vice-presidente executivo da Stemac, Valdo Marques já estava no comando da empresa, que teve seu auge na época do apagão no país e, depois, enfrentou efeitos da longa recessão brasileira em 2015 e 2016. Agora, em entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH, o executivo destacou que foram cumpridas todas as obrigações do plano de reestruturação.

- Mantivemos a gestão da empresa e é mais difícil trocar modelo mental das pessoas do que trocar as pessoas. Conseguimos discernir o que era o diferencial da empresa para mantê-lo, que é o relacionamento com o cliente, com 50 pontos pelo país e atendimento rápido. O resto todo foi revisto, todo e qualquer dogma foi quebrado - destaca o executivo.

Unidade fabril no interior de Goiás. Stemac / Divulgação

No Spotify:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fábrica duplicada, indústria sai da recuperação judicial e condomínio de R$ 130 milhões em Capão da Canoa

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.