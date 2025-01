Mulher comemora "vitória" na Mega da Virada, mas percebe que conferiu jogo errado

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a técnica de enfermagem Josiane Bittencourt, que trabalha em um hospital de Passo Fundo, comemora com as colegas de plantão ao conferir um bilhete e acreditar que as dezenas correspondiam aos números sorteados na Mega da Virada.

No entanto, os números estavam em jogos diferentes e não na mesma linha, conforme exige o regulamento. Até o fechamento desta matéria, o vídeo possuía quase dois milhões de visualizações no TikTok.

Em conversa com GZH Passo Fundo, a médica Nathália Dal-Ros, responsável por registrar o momento, contou que resolveu ir até o posto de enfermagem ver o desempenho das colegas nas apostas depois de conferir que não teve um resultado favorável no seu jogo. Contudo, antes mesmo de chegar, já ouviu gritos de felicidade.

— Quando cheguei no posto de enfermagem, vi a Josi pulando e gritando “eu ganhei, eu ganhei”. Depois, ela colocou o papel em cima de uma mesa e foi comemorar com as colegas. Começamos a abraçá-la, vieram outros médicos comemorar junto, estava todo mundo feliz, uma sensação inenarrável — contou.

Gaúcha viraliza ao achar que venceu Mega da Virada. Nathália Dal-Ros / Arquivo pessoal

A médica revelou que a ideia de gravar o vídeo foi na intenção de eternizar o momento ao lado das colegas:

— Nisso, a Josi já começou a comentar que não sabia se ia embora ou ficava, falou que estava com medo de ser raptada e pediu para que ninguém contasse que ela teria vencido a Mega. “Não manda esse vídeo para ninguém”, pediu ela.

Decidida a deixar o plantão, Josiane ligou para o irmão, pedindo que a buscasse no hospital. Ao chegar no trabalho da irmã, ele pediu para conferir o bilhete e foi aí que veio o balde de água fria.

— Ele disse “mas não é assim que ganha”. Então, ela voltou para o trabalho, com os braços para baixo, perguntando como ninguém avisou que ela não havia vencido o prêmio. Mas a verdade é que ninguém sabia como funcionava, já que a Josi tinha feito um bolão — explica Nathália.

A técnica de enfermagem entrou em um bolão com outras 27 pessoas de uma cidade vizinha e, após checar com os colegas de plantão se havia sido premiada, já fazia planos do que faria com os R$ 22 milhões que receberia, conforme suas contas.

O "cartão premiado" que aparece no vídeo contém vários jogos: cada linha, sequência de números na horizontal, corresponde a um jogo. Para ganhar, é necessário acertar seis números no mesmo jogo – ou seja, com todos na mesma linha – diferentemente de como aparece no cartão da Josiane.

— Depois disso tudo, começamos a rir. Ela também entrou na brincadeira, nos divertimos muito. Então pedi se poderia postar o vídeo e ela autorizou. Eu pensava em deixar gravado para a gente rir depois do que aconteceu, né? Não esperava que na manhã seguinte o vídeo fosse viralizar e virasse essa loucura toda — completou a médica.

Mega da Virada

No total, 8 apostas dividiram o prêmio recorde de 635,4 milhões – e nenhum dos ganhadores é do RS.