Infraero aguarda repasse da gestão para investir em aeroportos do interior do RS

A Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) formalizou a disposição de investir e assumir a gestão de aeroportos do interior do Rio Grande do Sul, informou à coluna o secretário Nacional de Políticas para o Turismo, Milton Zuanazzi. São eles: Santo Ângelo, que já estava com a empresa pública federal, Vacaria, repassado há pouco pela prefeitura, Canela e Torres, que estão sob administração do Estado. A estimativa é de que sejam necessários R$ 50 milhões no total, mas um valor menor já seria suficiente para início de operações emergenciais com mais voos comerciais, o que o secretário crê ser possível de ocorrer ainda em agosto, conforme entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH.