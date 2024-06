O fechamento do aeroporto de Porto Alegre é um baque nas companhias aéreas. Impactou até mesmo os voos no Interior feitos pela Azul Linhas Aéreas- uma das entusiastas da aviação regional -, pois as rotas dependem da Capital. Confira trechos da entrevista do CEO da Azul, John Rodgerson, ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, e ouça a íntegra no final da coluna.