O aeroporto fechado até dezembro trará um impacto entre R$ 2,5 bilhões a R$ 3,2 bilhões no PIB do Rio Grande do Sul em 2024. A estimativa está em um documento interno do governo do Estado. Isso representa de 0,4% a 0,5% do total da economia gaúcha. O percentual até parece pequeno, mas são bilhões de reais.