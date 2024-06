O fechamento prolongado do Aeroporto Internacional Salgado Filho, provocado pela enchente de maio em Porto Alegre, afeta diretamente cerca de 4 mil trabalhadores que atuavam no terminal — quantidade de pessoas superior à população de 194 municípios gaúchos. A interrupção no fluxo de passageiros e acompanhantes resulta ainda em uma queda de até 90% no movimento de empreendimentos localizados nas imediações, de barracas de lanche a postos de gasolina. Apesar do registro de demissões pontuais, boa parte dos negócios se esforça para manter o quadro de profissionais até o retorno dos voos à zona norte da Capital.