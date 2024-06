Com o fechamento do aeroporto de Porto Alegre por meses, outros empreendimentos do Interior enxergaram a possibilidade de receber investimentos para suprir alguma parte da demanda por voos. Não é simples e exige dinheiro, mas reuniões e propostas estão a todo vapor. Secretário Nacional de Políticas para o Turismo, Milton Zuanazzi encerrou uma rodada de vistorias em Canela, Caxias do Sul, Vacaria e Torres. Segundo ele, a Infraero aceitou operar aeroportos e, agora, negociará com as companhias aéreas. Confira trechos da entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH, e ouça a íntegra da entrevista no final da coluna.