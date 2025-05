A única cidade gaúcha além de Porto Alegre entre as que mais lançam imóveis de luxo no Sul

No Litoral Norte, Torres é a cidade que se destaca no ranking de lançamentos de imóveis de luxo e super luxo.

Além de Porto Alegre, que afinal é a Capital, somente mais uma cidade gaúcha aparece no ranking das 10 com mais lançamentos de imóveis de luxo e super luxo em 2024 na Região Sul. É Torres, no Litoral Norte, que teve 317 registros, o mesmo do que Itajaí, cidade catarinense com forte movimentação econômica pelo porto.