Com o aeroporto de Porto Alegre fechado por tanto tempo, pode se pensar em investir nos do Interior já de olho no futuro. Diversificar reduz risco. A coluna abordou a possibilidade na entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.