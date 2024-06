Estão ficando prontas as primeiras casas que serão doadas por um grupo de empresários para gaúchos que perderam a moradia na enchente. Duas da leva de 10 para Arroio do Meio, no Vale do Taquari, já foram montadas. Serão entregues com móveis e eletrodomésticos em até um mês, projeta Paulo Peres, presidente do Grupo Front, que coordena a mobilização.