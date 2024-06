Já estão prontas 14 casas que serão doadas por um grupo de empresários para gaúchos que perderam as casas na enchente. As 10 primeiras irão para Arroio do Meio, no Vale do Taquari, já com móveis e eletrodomésticos. O destino das demais está em análise. Há interesse de Muçum. Para recebê-las, a cidade precisa ter um terreno, preferencialmente de propriedade da prefeitura, que não fique em área inundável e que tenha infraestrutura de energia e saneamento.