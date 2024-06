Com sede mundial na Alemanha, a TK Elevator foi bastante atingida pela inundação em Porto Alegre e na Região Metropolitana, readequou produção, mas seguirá firme com a operação no Rio Grande do Sul. A fábrica de Guaíba chegou a reduzir em 30% a produção devido a problemas de acesso e funcionários que tiveram casas atingidas, mas já retomou o uso de 90% da capacidade. Com a demanda de manutenção de elevadores de prédios danificados, "virou a chave" temporariamente: