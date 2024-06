Empresa de Santa Catarina que presta serviços terceirizados à CEEE Equatorial, o Grupo Setup está com 400 empregos abertos para eletricistas trabalharem na concessionária de energia no Rio Grande do Sul. A empresa está precisando de mais técnicos para os reparos da rede em cidades atingidas pela enchente. Há vagas em 27 municípios (veja a lista no final da coluna).