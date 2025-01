Metroplan autua empresa Soul, em Alvorada, por redução de frota sem autorização

A abertura do processo administrativo em desfavor da Soul deve ocorrer na segunda-feira, visto que a empresa não pode reduzir a frota sem solicitar à Metroplan. Nestes casos, é prevista a aplicação de multa por atraso de viagens ou por omissão na operação - o principal problema no caso da Soul, segundo a avaliação da Metroplan.

Nota da Soul

Esclarecemos que a operação da tabela horária Soul do dia 03/01 para horários de sábado, foi programada com base na redução de cerca 35% no número de passageiros transportados em relação a tabela de verão que teve início em 23/12. Para minimizar os impactos desta alteração, a partir das 14h do dia 03/01, a empresa vai restabelecer a programação dia útil verão. Lamentamos os transtornos e ficamos a disposição dos clientes em nosso canais de atendimento.