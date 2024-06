Cerca de 30 mil funcionários do varejo de Porto Alegre tiveram seu local de trabalho atingido pela cheia. Isso representa quase um terço dos trabalhadores do setor. A estimativa foi enviada à coluna pelo presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre (Sindec POA), Nilton Neco, que alerta que boa parte destes empregos está em risco.