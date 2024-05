É grande a expectativa entre os empresários do Rio Grande do Sul, atingidos direta ou indiretamente pela enchente, de que o Ministério do Trabalho e Emprego anuncie flexibilizações das regras trabalhistas. Diversas empresas estão até sem operar. O anseio é por um programa semelhante ao da pandemia, com suspensão de contrato de trabalho e pagamento pelo governo ao trabalhador, podendo ser acordada pela empresa. O programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, entrevistou o ministro Luiz Marinho sobre as demandas. Veja trechos abaixo e assista à integra da entrevista.