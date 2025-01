Vini é expulso mas Real Madrid vence Valencia de virada (2-1) e assume liderança da LaLiga

Antes dessa reação, o Real Madrid havia passado por maus momentos no segundo tempo, com Bellingham cobrando um pênalti na trave, o VAR anulando um gol de Kylian Mbappé e Vinicius Junior sendo expulso.

O brasileiro se envolveu numa confusão com o goleiro Dimitrievski quando seu time perdia por 1 a 0. Vini caiu na área e recebeu um tapinha do macedônio. Irritado, o atacante se levantou e empurrou o rosto do goleiro. O árbitro consultou o VAR e expulsou o astro do Real Madrid.