André da Silva Jardim, 37 anos, recebeu uma descarga elétrica após encostar o braço esquerdo em uma rede elétrica que julgava estar desligada em Capão da Canoa. Silvano Dantas Aranda, 30, reparava um cabo rompido quando a energia foi restabelecida sem aviso, em Bagé. Thiago Nunes de Bittencourt, 38, sofreu uma parada cardiorrespiratória ao se assustar com o surgimento de um arco elétrico no poste em que trabalhava, em Palmares do Sul.