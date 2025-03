Laudo sobre condição de moradias interditadas no bairro São Luiz, em Caxias do Sul, deve ser concluído na quarta-feira

Rosemere Belarmina da Silva, 40, mora em um dos sobrados interditados com o marido e dois filhos, de 19 e 10 anos.

Um laudo, emitido por profissionais da engenharia, deve determinar as condições estruturais de 18 moradias interditadas em Caxias do Sul, na madrugada desta terça-feira (26). A expectativa da Defesa Civil do município é de que o documento fique pronto nesta quarta-feira (26) e também aponte para a necessidade ou não de demolição.