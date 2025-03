Moradias são interditadas após verificação de fissuras em paredes, em Caxias do Sul

Do conjunto de 10 sobrados, seis estão mais comprometidos estruturalmente. Neimar de Cesero / agência RBS

Moradias precisaram ser evacuadas na madrugada desta terça-feira (25), em Caxias do Sul. De acordo com o comando do 5° Batalhão de Bombeiro Militar (BBM), foram interditados 10 sobrados e outros oito apartamentos de um prédio vizinho, na Rua Luiz Gaio, no bairro São Luiz.

Equipes dos bombeiros atenderam à ocorrência a partir das 2h45min. O tenente-coronel Márcio Müller Batista relata que a interdição é preventiva, ocasionada por fissuras do material do acabamento dos imóveis.

Ainda durante a madrugada foram desativados os serviços de energia elétrica, água e gás das edificações, conforme o 5° BBM.

— Ao todo, são 18 residências afetadas e em torno de 50 pessoas ficaram fora de casa. O que podemos perceber é que foi uma situação que evoluiu a partir de pequenas rachaduras. E aí, por falta de manutenção ou retirada de alguma parede, o que ainda não podemos afirmar com segurança, infelizmente chegou a esse ponto. Não visualizamos nenhuma construção ou escavação recente nas proximidades que possam ter ocasionado as fissuras — afirma o tenente Armando da Silva, coordenador da Defesa Civil municipal.

Ele ainda explica que técnicos da prefeitura estão no local para vistorias e que ainda de manhã surgiram novas rachaduras nos imóveis. No entanto, afirma que as construções interditadas e evacuadas são particulares:

— Vou lavrar os autos de interdição para possibilitar aos moradores acessarem o seguro das residências. ⁠Por ser uma propriedade particular, a responsabilidade é do proprietário. O município dá apoio técnico porque é uma questão de risco público. Estamos fazendo, também, o levantamento das pessoas pra ver se se encaixam nos programas do poder público.

Por volta das 9h15min, a Defesa Civil liberou temporariamente o acesso de moradores a três casas, consideradas menos prejudicadas, para a retirada de roupas e pertences.

Ainda conforme o órgão, é aguardada a emissão de um laudo, feito por uma equipe técnica, que indicará a necessidade ou não da demolição de estruturas que apresentam risco na Rua Luiz Gaio. Não há previsão para que isso ocorra.

"Tudo o que construímos está nesse sobrado"

Letícia Paim da Silva, 25 anos, auxiliar de almoxarifado, mora há um ano com o namorado, Marcelo José Roque Pontes, 25, metalúrgico, em uma das casas que foi evacuada. A moradia é alugada pelo casal.

— De madrugada, achei que estavam tentando invadir a casa. Desci para abrir a lavanderia e a porta não abria mais. No quarto, a parede já estava rachada e a vizinha gritando para todos saírem. Eu pulei a janela e desde as 2h20min estou fora de casa — conta Letícia.

Rosemere Belarmina da Silva, 40, mora em um dos sobrados interditados com o marido e dois filhos, de 19 e 10 anos: