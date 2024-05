Os números do Grupo Imec, que engloba as marcas Imec Supermercados e Desco Atacado, estão na ponta da língua do diretor-presidente Eneo Karkuchinski. A empresa fundada há 69 anos no Vale do Taquari, que tem de engenho de arroz a supermercado e atacarejo, teve duas lojas fechadas. A unidade de Encantado passou pela terceira inundação em oito meses. A operação da Rua Ramiro Barcelos - primeira da empresa em Porto Alegre - reabriu nesta sexta-feira (24).