Depois dos alertas (quase apelos) da coluna, saltou de 750 para quase 3,7 mil o número de empresas gaúchas que se cadastraram para aderir ao programa de manutenção do emprego lançado pelo Ministério do Trabalho como medida de resposta ao impacto da enchente. O prazo de inscrição termina nesta quarta-feira (26), reforça o superintendente no Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo.