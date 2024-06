Até sexta-feira (21), o Ministério do Trabalho havia recebido 749 cadastros para adesão de empresas no programa de manutenção do emprego, segundo o superintendente regional Claudir Nespolo. O prazo termina na quarta-feira, 26. A inscrição é via Portal Emprega Brasil - Empregador, no endereço https://servicos.mte.gov.br/empregador/.