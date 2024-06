Bateu a meta de R$ 100 milhões disponíveis para o projeto Sebraetec Supera, que dá consultoria e reembolsa em até R$ 15 mil gastos para reerguer pequenos negócios. O recurso veio do próprio Sebrae do Rio Grande do Sul, que está priorizando a ajuda aos atingidos pela enchente, e de parceiros. O diretor-superintendente em exercício, Ariel Berti, destaca, por exemplo, o aporte que está sendo feito pelo Sicredi.