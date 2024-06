Os R$ 200 milhões para o Sicredi operar o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) com subvenção atendeu às expectativas da cooperativa de crédito, que é maior do Rio Grande do Sul. É quase o que foi destinado à Caixa Econômica Federal (CEF), um banco oficial do governo e que tem prioridade em políticas públicas. A portaria com os valores (veja na tabela abaixo) foi publicada pelo Ministério da Fazenda no Diário Oficial da União desta segunda-feira (17).