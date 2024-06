O Banrisul ficou frustrado com a quantia destinada ao banco pelo governo federal para empréstimos com subvenção pelo Pronampe Solidário (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). Na portaria publicada pelo Ministério da Fazenda nesta segunda-feira (17), a instituição estatal gaúcha ficou com o menor valor (veja tabela abaixo), de R$ 30 milhões, enquanto havia solicitado R$ 100 milhões, montante que, segundo o presidente Fernando Lemos, permitiria emprestar R$ 250 milhões.