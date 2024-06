Maior cooperativa de crédito do Rio Grande do Sul, o Sicredi está começando a operar o Pronampe Solidário RS (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), criado na enchente para ajudar pequenos empreendedores gaúchos. A linha de crédito conta com R$ 30 bilhões disponibilizados pelo governo federal para empréstimo por instituições financeiras. Os valores com taxa de juro de 6% mais Selic ao ano já estão disponíveis. Na semana que vem, serão liberados os empréstimos com subvenção, que somarão R$ 2,5 bilhões. Nestes, o valor financiado terá desconto de 40%, o que garantirá uma taxa nominal de juro de 4% ao ano, bastante baixa.