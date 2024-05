O Banco do Brasil começou a operar ainda na sexta-feira o "Pronampe da enchente" (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). Já a Caixa Econômica Federal está prometendo iniciar os empréstimos a partir desta segunda-feira (27). Com subsídio, a promessa foi de taxa nominal ao ano de 4%, ou seja, um juro baixíssimo. O ministro da Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, disse à coluna ainda na sexta-feira que uma nova medida provisória permitiria que Banrisul e cooperativas de crédito pudessem também emprestar.