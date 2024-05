Empresário de Porto Alegre que teve seus quatro bares e restaurantes atingidos pela enchente, Edemir Simonetti é taxativo ao dizer o que os empreendedores precisam: crédito e segurança. Ele também é diretor do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) e conversou com a coluna na orla do Guaíba, durante o programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Seus estabelecimentos são: 360 Poa Gastrobar e Baruno — na Orla —, Chalé da Praça XV e Bistrô Margs.