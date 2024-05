Aguardado com grande expectativa - e um certo receio -, o programa para socorrer empresas do Rio Grande do Sul será finalizado nesta semana, confirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à noite passada. Haddad disse que já tratou do programa com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.