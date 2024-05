Crédito é essencial para negócios sobreviverem. No Rio Grande do Sul, 74% das empresas atingidas ouvidas em uma pesquisa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico dizem que precisarão de empréstimos. Ministro de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta disse que o dinheiro para pequenas empresas pelo Pronampe chegará na próxima semana. Às grandes, garantiu que terá financiamento subsidiado, mesmo que o governo não tenha cumprido esta promessa na cheia de 2023.