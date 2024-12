Grupo RBS celebra conquistas de 2024

Encontro teve a participação de membros do Grupo RBS. Lisiane Appel / Divulgação

Líderes, comunicadores e membros do Comitê Executivo e do Conselho de Gestão do Grupo RBS se reuniram nesta quinta-feira (19) para celebrar conquistas, debater cenários e apresentar norteadores para 2025. O encontro foi conduzido pelo CEO da RBS, Claudio Toigo, e pelo comunicador Marco Matos.

Marcando um ano de resiliência e superação no Estado, a música Amanhã Colorido, interpretada ao vivo por Duca Leindecker, abriu o evento realizado no Vista Pontal, em Porto Alegre. A canção foi símbolo do movimento Pra cima, Rio Grande, frente de ações editoriais, institucionais e de comunicação lançada pelo Grupo RBS para estimular a coalizão de forças entre poder público, sociedade civil e iniciativa privada pela retomada do Estado após a enchente de maio.

Na retrospectiva das principais realizações, Toigo destacou a atuação da RBS em um dos momentos mais desafiadores do Estado. Uma força-tarefa de diferentes áreas e colaboradores da empresa – que também teve suas instalações afetadas – possibilitou a manutenção das operações para seguir levando informação e serviço aos gaúchos na fase mais crítica da tragédia climática.

Nesse período, a programação local na RBS TV teve aumento de 50% de duração, além de ampla participação na programação nacional da Globo, com a transmissão direta de 10 edições do Jornal Nacional. A cobertura da Gaúcha permaneceu ao vivo 24 horas por mais de duas semanas e, em GZH, naquele mês, mais de 14 milhões de usuários acompanharam reportagens, análise e serviço em tempo real.

Além de grandes coberturas, como os Jogos Olímpicos de Paris e das eleições municipais, o CEO valorizou o protagonismo digital das marcas do grupo, com novos produtos e formatos para ampliar a conexão com o público e oferecer novas soluções aos parceiros comerciais. A partir de nove iniciativas com foco na transformação digital, foram lançados 25 programas ao vivo no digital, investimento em vídeos curtos e novas ferramentas, buscando oferecer atrações e serviços.

Leia Mais Com maior presença das marcas Gaúcha e Zero Hora, nova versão de GZH é lançada

Desafios e direcionadores futuros

No ano em que concluiu a reorganização societária da RBS, com atualização da governança, o Encontro de Líderes apresentou os direcionadores estratégicos da empresa e debateu desafios do cenário atual. Entre eles, está a disputa pela atenção do público diante da oferta ilimitada de informação, tema da palestra do neurocientista Billy Nascimento, CEO e fundador da Forebrain.

Líderes de cinco comitês do Conselho de Gestão e membros do Comitê Executivo apresentaram premissas e ambições para diferentes frentes, com avanços importantes na cultura de inovação e no uso de novas ferramentas que potencializem o talento e a criatividade e possibilidades que se abrem como a TV 3.0.

Buscando a melhor experiência dos usuários, uma das metas para 2025 é a evolução da transformação digital das redações, com novos processos e formatos, em sintonia com os hábitos de consumo dos públicos. Sempre a partir do jornalismo profissional, como arena segura para leitores, espectadores e ouvintes, como destacou Toigo:

— O atributo da confiança nesse mundo da economia da atenção tem muito valor. É essa a nossa crença. Estamos investindo no nosso futuro e no espírito de inovação.

Leia Mais Produto digital do Grupo RBS, GZH evolui para o futuro

Na frente de mercado, os direcionadores miram em crescimento de receita acima da indústria, inovando no atendimento consultivo e customizado, renovando audiências e ampliando a atuação em novos territórios.

A partir da media capital RBS Ventures, a meta é avançar no desenvolvimento de novos negócios a partir da mídia e para além do universo da RBS.

Outra premissa anunciada é o investimento permanente na atração de talentos e no desenvolvimento de pessoas, com programas e capacitações.

No encerramento, o presidente do Conselho de Gestão e publisher, Nelson Sirotsky, destacou a materialização do objetivo de manter a empresa altamente profissionalizada na sua operação, com a preservação de valores históricos e apoio na execução de novos caminhos: